В Анжеро-Судженске мужчина "взымал налоги" с пенсионера

В Анжеро-Судженске суд признал 29-летнего молодого человека виновным в мошенничестве в отношении пожилого мужчины.

В октябре 2016 года молодчик, зная, что его 73-летний сосед в силу возраста и состояния здоровья не может в полной мере осознавать характер и значение действий окружающих, начал ежемесячно приходить к нему в день получения пенсии, представлялся сотрудником налоговой службы и требовал оплатить налог за землю и дороги в сумме 4 тысячи рублей. При этом он говорил, что все платят такой налог ежемесячно. Затем сумма «налога» выросла до 6 и 7 тысяч рублей.



В результате чего в период времени с октября 2016 года по март 2017 года обвиняемый получил обманным путем 29 тысяч рублей.



Потерпевший получал пенсию в размере около 11 тысяч рублей, но отдавал деньги, так как обвиняемый был очень убедителен.

Теперь мужчине придется отработать 240 часов обязательных работ, также суд взыскал с него сумму ущерба – 29 тысяч рублей.