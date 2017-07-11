В Анжеро-Судженске мужчину застрелили из «воздушной» винтовки

В 5 часов утра 8 июля в Анжеро-Судженске в полицию поступило сообщение об обнаружении тела молодого человека с огнестрельным ранением.

Выяснилось, что 28-летний мужчина приехал к дому 32-летнего местного жителя, между ними произошел конфликт, в ходе которого хозяин дома достал пневматическую винтовку Hatsan и, желая напугать, выстрелил в спину приехавшего.

Выстрел оказался роковым, и пострадавший скончался до приезда врачей.

По данному факту возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 105 УК РФ (убийство).

Во избежание подобных случаев следователи напоминают, что использование любого вида оружия, порой на первый взгляд безобидного, может повлечь непредвиденные, необратимые последствия.