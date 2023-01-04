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В Анжеро-Судженске на ребенка сошла лавина

Прокуратурой Кемеровской области - Кузбасса организована проверка по факту получения ребенком травм в результате схождения снежной лавины.

Предварительно установлено, что снежная лавина сошла на 10-летнего мальчика, который катался на тюбинге на территории Антоновского рудника в Анжеро-Судженском городском округе в Кузбассе. 

Прокуратурой Кемеровской области - Кузбасса по данному факту организована проверка соблюдения законодательства, регламентирующего обеспечение безопасности на опасных производственных объектах. 

  Фото из открытых источников

Происшествия
Анжеро-Судженск
kuzbassnews.ru
04/01/2023
Происшествия
Анжеро-Судженск

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