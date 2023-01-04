В Анжеро-Судженске на ребенка сошла лавина

Прокуратурой Кемеровской области - Кузбасса организована проверка по факту получения ребенком травм в результате схождения снежной лавины.

Предварительно установлено, что снежная лавина сошла на 10-летнего мальчика, который катался на тюбинге на территории Антоновского рудника в Анжеро-Судженском городском округе в Кузбассе.

Прокуратурой Кемеровской области - Кузбасса по данному факту организована проверка соблюдения законодательства, регламентирующего обеспечение безопасности на опасных производственных объектах.

Фото из открытых источников