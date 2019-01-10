Все новости Общество Культура  Экономика Происшествия Спорт Политика Образование Здоровье Экология
Анжеро-Судженск  |  Белово  |  Березовский  |  Верх-Чебула  |  Гурьевск  |  Ижморский  |  Калтан  |  Кемерово  |  Киселевск  |  Крапивинский  |  Ленинск-Кузнецкий  |  Мариинск
Междуреченск  |  Мыски  |  Новокузнецк  |  Осинники  |  Полысаево  |  Прокопьевск  |  Промышленная  |  Тайга  |  Таштагол  |  Тисуль  |  Топки  |  Тяжин  |  Юрга  |  Яшкино  |  Яя  |  Шерегеш
-A +A

В Анжеро-Судженске оштрафованы родители, которые «забыли» о своих детях

В полицию Анжеро-Судженска поступило сообщение от специалиста городского управления социальной защиты населения о том, что многодетная супружеская пара не занимается воспитанием несовершеннолетних детей и злоупотребляет распитием алкогольных напитков.
Действительно, инспектор ПДН застала родителей троих детей, младшему из которых еще не исполнилось и двух лет, пьяными. В холодном и грязном доме однако детей не было.

Оказалось, что ребят пожалели соседи - они на время приютили их у себя. В настоящее время несовершеннолетние изъяты из семьи и помещены в специализированное учреждение.

В отношении родителей полицейские составили протоколы по факту неисполнения обязанностей по воспитанию и содержанию несовершеннолетних. Наказание за это - 500 рублей штрафа.

Происшествия
Топ
Анжеро-Судженск
kuzbassnews.ru
10/01/2019
Происшествия
Топ
Анжеро-Судженск
Новости Кузбасса
Контакты | Реклама на сайте | Создание сайта | 18+
Свидетельство СМИ выдано Роскомнадзором 08.04.2011 ЭЛ № ФС 77 - 44486 Новости Кузбасса © 2007-2019
Публикация материалов возможна с указанием источника: kuzbassnews.ru
Система Orphus