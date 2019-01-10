В Анжеро-Судженске оштрафованы родители, которые «забыли» о своих детях

В полицию Анжеро-Судженска поступило сообщение от специалиста городского управления социальной защиты населения о том, что многодетная супружеская пара не занимается воспитанием несовершеннолетних детей и злоупотребляет распитием алкогольных напитков.

Действительно, инспектор ПДН застала родителей троих детей, младшему из которых еще не исполнилось и двух лет, пьяными. В холодном и грязном доме однако детей не было.



Оказалось, что ребят пожалели соседи - они на время приютили их у себя. В настоящее время несовершеннолетние изъяты из семьи и помещены в специализированное учреждение.



В отношении родителей полицейские составили протоколы по факту неисполнения обязанностей по воспитанию и содержанию несовершеннолетних. Наказание за это - 500 рублей штрафа.