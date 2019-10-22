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В Анжеро-Судженске отремонтированы 10 дворов многоквартирных домов и три общественные территории

Работы проведены в рамках регионального проекта «Формирование комфортной городской среды» нацпроекта «Жилье и городская среда».

Общая сумма затрат составила 32,5 млн рублей из всех источников финансирования.

Стоимость ремонта каждого двора была определена стоимость в соответствии с объемами работ, суммой взноса жильцов и результатами торгов – от 800 тыс. до 5 млн рублей.

Во всех дворах обновили наружное освещение, заменили бордюрный камень, асфальтобетонное покрытие, установили скамейки, урны. Жители отдельных домов приняли участие в озеленении, высадили деревья, разбили цветники.

 

 

Фото: пресс-служба АКО

Общество
Топ
Анжеро-Судженск
kuzbassnews.ru
22/10/2019
Общество
Топ
Анжеро-Судженск
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