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В Анжеро-Судженске отремонтированы 10 дворов многоквартирных домов и три общественные территории
Работы проведены в рамках регионального проекта «Формирование комфортной городской среды» нацпроекта «Жилье и городская среда».
Общая сумма затрат составила 32,5 млн рублей из всех источников финансирования.
Стоимость ремонта каждого двора была определена стоимость в соответствии с объемами работ, суммой взноса жильцов и результатами торгов – от 800 тыс. до 5 млн рублей.
Во всех дворах обновили наружное освещение, заменили бордюрный камень, асфальтобетонное покрытие, установили скамейки, урны. Жители отдельных домов приняли участие в озеленении, высадили деревья, разбили цветники.
Фото: пресс-служба АКО
22/10/2019
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