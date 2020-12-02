В Анжеро-Судженске подвели итоги Всероссийского праздника «Сибирский валенок»

Жители Новокузнецка получают иммунитет от ковида На прошлой неделе посмотрел телесюжет с женщиной-кинопродюсером из Москвы, которая рассказала, что...

Новокузнечане рассказали, как на самом деле относятся к транспортной реформе Чтобы выяснить, как на самом деле к транспортной реформе относятся рядовые пассажиры, которые...

Из Кемеровской области с начала года уехали более 47 тысяч человек Миграционный отток населения из Кемеровской области с января по сентябрь 2020 года составил 47 180...