В Анжеро-Судженске подвели итоги Всероссийского праздника «Сибирский валенок»

В рамках уникального прикладного феста состоялась Всероссийская зимняя битва дизайнеров «АРТ-ВАЛЕШ». Из 7 территорий Российской Федерации поступили 52 заявки.
По решению жюри мастерица Анна Меновщикова из Мариинского района стала обладателем Гран-при.
02/12/2020
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