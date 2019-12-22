В Анжеро-Судженске полицейские устанавливают обстоятельства ДТП, в результате которого один человек погиб, трое пострадали

Дорожно-транспортное происшествие произошло накануне около 07:30 на 5 километре автодороги «Анжеро-Судженск - Яя». Здесь столкнулись автомобили ВАЗ-2114 и «Тойота Камри». На место незамедлительно прибыли сотрудники ГИБДД и следственно-оперативная группа ОМВД России по Анжеро-Судженскому городскому округу.

Предварительно установлено, что 21-летний водитель автомобиля ВАЗ-2114 при обгоне не убедился в безопасности маневра, выехал на полосу встречного движения и совершил столкновение с «Тойотой». В результате водитель ВАЗа скончался, двое его пассажиров, а также водитель иномарки доставлены в больницу с травмами различной степени тяжести.

В настоящее время сотрудники полиции устанавливают все обстоятельства ДТП.

Фото из открытых источников