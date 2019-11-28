В Анжеро-Судженске полиция разыскивает пропавшую женщину в сланцах

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Сотрудники уголовного розыска отдела МВД России по Анжеро-Судженскому городскому округу разыскивают без вести пропавшую Пахаренко Татьяну Викторовну, 25.03.1980 года рождения. 04 ноября текущего года она ушла из дома и до настоящего времени не вернулась.
Приметы разыскиваемой: рост около 160 сантиметров, среднего телосложения, волос короткий обесцвеченный.
Особые приметы: на шее имеется послеоперационный шрам.
Была одета: куртка-«олимпийка» темно-синего цвета, спортивные брюки, резиновые тапки-«сланцы» черного цвета.
Анонимность гарантируется!
Фото: ГУ МВД по Кемеровской области
28/11/2019
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