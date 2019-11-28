В Анжеро-Судженске полиция разыскивает пропавшую женщину в сланцах

22 октября в Топкинском районе медведь задрал охотника Период залегания медведя начался с конца октября – начала ноября, а продлится до апреля. Поэтому в...

Сегодня в новокузнецкой библиотеке пройдёт бесплатный концерт Посвящён концерт самой любимой и самой главной женщине, подарившей возможность жить и радоваться...

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