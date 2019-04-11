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В Анжеро-Судженске прошел отборочный тур фестиваля-конкурса любительских хоров и ансамблей

В региональном фестивале-конкурсе «Поющий край» приняли участие любительские хоровые коллективы северо-востока Кузбасса. Тяжинский район представляли народные самодеятельные коллективы РДК «Юбилейный» хор ветеранов имени Юрия Черняева (руководитель Ольга Петровна Иванова), хор русской песни «Раздолье» (руководитель Лидия Ивановна Жабина).
Коллективам вручили диплом за участие в фестивале-конкурсе. Победители отборочного тура примут участие в заключительном гала-концерте в городе Новокузнецке. Результаты конкурса будут объявлены дополнительно.

Культура
Анжеро-Судженск
Тяжин
kuzbassnews.ru
11/04/2019
Культура
Анжеро-Судженск
Тяжин
Новости Кузбасса

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