В Анжеро-Судженске прошло первенство Кузбасса по пауэрлифтингу

Здесь собрались более 150 юношей и девушек из разных городов области.
Команду Мариинского района представили спортсмены спортивной школы, воспитанники Виктора Смолякова. Все ребята - студенты Мариинского политехнического техникума.
Соревнования проходили в девяти весовых категориях. Силовое троеборье включало в себя: приседание со штангой на плечах, жим лежа на прямой скамье, становая тяга.
Победителями в своих категориях стали кандидат в мастера спорта Станислав Павленко и Артем Жаков, который выполнил первый спортивный разряд. Даниил Астраханцев занял 3 место, выполнив первый спортивный разряд.
16/11/2020
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