В Анжеро-Судженске прошло первенство Кузбасса по пауэрлифтингу

В ближайшие дни синоптики прогнозируют снег в Новокузнецке В Новокузнецке во вторник, 17 ноября, метеорологи обещают облачную погоду с осадками в виде снега....

В цехе «Евраз ЗСМК» из-за аварии остановлен один из конвертеров Плавку слили в штатном режиме, но конвертер после происшествия остановлен. Сталеплавильные мощности...

Девушка из мести сожгла дом бывшей одноклассницы в Новокузнецке Сумма ущерба составила 350 000 рублей. Стражи порядка начали разбираться и заключили, что некто...