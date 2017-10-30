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В Анжеро-Судженске пройдет праздник "Сибирский валенок - 2017"

2 декабря в Анжеро-Судженске состоится областной этнический праздник русского валенка.

Как сообщает пресс-служба администрации города, целью праздника является привлечение интереса к Анжеро-Судженску. Организаторы рассчитывают, что праздник будет способствовать развитию народных традиций и промыслов, а также поднимет инвестиционную привлекательность города.

Одним из центральных эпизодов праздника станет проведение конкурса оригинальных идей по художественному оформлению популярной в сибирские морозы обуви «Валенки-картинки». В рамках данного конкурса будет выбран «самый яркий», «самый зимний», «самый народный» и «суперстильный» валенок, а также валенок «моей мечты». Здесь же состоится и костюмированное дефиле в валенках.

Творческие группы приглашают проявить свои креативные способности в создании снежных скульптур, естественно, с Валенком в качестве главного персонажа, а также поучаствовать в изготовлении «батл-саней». Кроме этого, желающие смогут посостязаться в гонках на необычных спортивных снарядах «Бобслей-валенок», продемонстрировать физподготовку в шуточной эстафете «В семье не без Валенка» или ударить «частушкой по валенку».

Администрация города приглажает горожан и жителей соседних городов и районов поддержать идею и подать заявку на участие в конкурсных программах. Связаться с организаторами можно по телефонам: (38453) 6-16-32 и (38453) 6-28-88.

Культура
Топ
Анжеро-Судженск
kuzbassnews.ru
30/10/2017
Культура
Топ
Анжеро-Судженск
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