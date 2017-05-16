В Анжеро-Судженске рабочего завалило при разборе кирпичной стены

На улицах Кемерова начали срезать асфальт В понедельник, 15 мая, дорожные строители начали фрезерование асфальтобетона. Всего подобные работы...

Тёплое начало лета: кузбасские синоптики рассказали о погоде в июне Синоптики Кемеровского гидрометцентра дали предварительный прогноз погоды на июнь. В первый месяц...

Кемеровчанин получил срок за экстремизм В Кемерове суд приговорил 23-летнего местного жителя к двум годам тюрьмы условно с испытательным...