В Анжеро-Судженске рабочего завалило при разборе кирпичной стены

11 мая в Анжеро-Судженске на территории ООО «Лемакс»погиб 44-летний рабочий.
Мужчина занимался демонтажем кирпичной стены, когда внезапно произошло обрушение ее части.
Один из кирпичей упал на голову рабочего. Прибывшие медики констатировали смерть.
Как отмечают в СК КО, погибший выполнял работы по договору оказания услуг и был без защитной каски.
16/05/2017
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