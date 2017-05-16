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В Анжеро-Судженске рабочего завалило при разборе кирпичной стены

11 мая в Анжеро-Судженске на территории ООО «Лемакс»погиб 44-летний рабочий.

Мужчина занимался демонтажем кирпичной стены, когда внезапно произошло обрушение ее части.

Один из кирпичей упал на голову рабочего. Прибывшие медики констатировали смерть.

Как отмечают в СК КО, погибший выполнял работы по договору оказания услуг и был без защитной каски.

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kuzbassnews.ru
16/05/2017
Происшествия
Топ
Анжеро-Судженск
Новости Кузбасса

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