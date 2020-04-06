В Анжеро-Судженске росгвардеец пришел на помощь тяжелобольному горожанину

В Анжеро-Судженске сотрудник вневедомственной охраны Росгвардии младший сержант Дмитрий Асадчий узнал из социальных сетей, что в городском медицинском учреждении находится горожанин, срочно нуждающийся в донорской крови.

Являясь постоянным донором, Дмитрий связался с работниками станции переливания крови и предложи им свою помощь. Сменившись со смены, росгвардеец прямиком отправился в медицинское учреждение, в котором сдал кровь для тяжелобольного пациента.

Бойцы Росгвардии являются постоянными участниками донорских акций. За минувший год порядка 500 сотрудников и военнослужащих регионального ведомства сдали свыше 200 литров крови для нуждающихся пациентов Кузбасса.