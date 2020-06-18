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В Анжеро-Судженске росгвардейцы вернули пенсионерке похищенный сотовый телефон

 В дневное время в городе Анжеро-Судженск экипаж Росгвардии вневедомственной охраны прибыл на сигнал «тревога» в продуктовый магазин. На месте происшествия стражи правопорядка обнаружили двух конфликтующих гражданок.

По предварительной информации, 70‑летняя местная жительница забыла свой телефон на столе для покупателей. Вернувшись, она обнаружила пропажу имущества. Пенсионерка заподозрила в краже одну из покупательниц, которая не признавала вину. В результате между женщинами произошел словесный конфликт, после чего работники магазина нажали тревожную кнопку.

Сотрудники Росгвардии отсмотрели записи с камер видеонаблюдения, на которых было отчетливо видно, что телефон взяла гражданка, отрицавшая свою причастность. По требованию стражей правопорядка 50-летняя горожанка предъявила похищенный телефон.

Для дальнейшего разбирательства росгвардейцы передали подозреваемую правоохранителям. Похищенное имущество возвращено законному владельцу.

 

    Росгвардия Кузбасса призывает граждан соблюдать элементарные меры безопасности и не оставлять без присмотра свои личные вещи в общественных местах. 

Общество
Происшествия
Анжеро-Судженск
kuzbassnews.ru
18/06/2020
Общество
Происшествия
Анжеро-Судженск
Новости Кузбасса

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