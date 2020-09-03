В Анжкро-Судженске росгвардейцы выполнили нормативы ГТО

В городе Анжеро-Судженск сотрудники Росгвардии вневедомственной охраны прошли последний этап сдачи на знаки отличая Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне», приуроченного к региональному проекту «Лето с ГТО в Кузбассе».
Росгвардейцы Анжеро-Судженска приступили к испытаниям зимой. Тогда стражи правопорядка участвовали в пятикилометровой лыжной гонке. Летом бойцы выполнили нормативы в прыжках в длину, подтягивании на перекладине, стрельбе из пневматической винтовки, а также в беге на короткую и длинную дистанцию.
Спортивные достижения стражей правопорядка зафиксировали представители из городского Центра тестирования ГТО. По итогу личный состав вневедомственной охраны Анжеро-Судженска отмечен золотыми и серебряными знаками отличия.
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