В Анжкро-Судженске росгвардейцы выполнили нормативы ГТО

В городе Анжеро-Судженск сотрудники Росгвардии вневедомственной охраны прошли последний этап сдачи на знаки отличая Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне», приуроченного к региональному проекту «Лето с ГТО в Кузбассе».

Росгвардейцы Анжеро-Судженска приступили к испытаниям зимой. Тогда стражи правопорядка участвовали в пятикилометровой лыжной гонке. Летом бойцы выполнили нормативы в прыжках в длину, подтягивании на перекладине, стрельбе из пневматической винтовки, а также в беге на короткую и длинную дистанцию.

Спортивные достижения стражей правопорядка зафиксировали представители из городского Центра тестирования ГТО. По итогу личный состав вневедомственной охраны Анжеро-Судженска отмечен золотыми и серебряными знаками отличия.