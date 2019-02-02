В Анжеро-Судженске состоялась областная спортивно-историческая игра

Силами померялись детские общественные объединения правоохранительной направленности «Молодецкие игры mvd.ru». Организатором игры выступило Главное управление МВД России по Кемеровской области при содействии департамента образования и науки Кемеровской области в рамках реализации совместного плана мероприятий по поддержке и развитию детского общественного движения правоохранительной направленности Кемеровской области «Юные друзья полиции» на 2019 год.

В состязаниях приняли участие детские объединения правоохранительной направленности из Анжеро-Судженска, Тайги, Юрги, а также Мариинского, Тисульского, Тяжинского, Яшкинского и Яйского районов.

Программа игры включаля в себя тест по истории полиции России и Кузбасса, индивидуальные соревнования (поднятие гири, гонка на лыжах), поединки между командами (перетягивание каната, игры «Сорви колпак» и «Переправа»), командную эстафету с препятствиями (игры «Царь горы», «Зигзаг», «Чехарда», прыжки в мешках).

В областной спортивно-исторической игре детских общественных объединений правоохранительной направленности победу одержала команда Тяжинской средней школы № 1.

Программа игры была разделена на два блока: интеллектуальный и спортивный. По историческим картинам, участникам игры нужно было определить вид преступления и квалифицировать его согласно современному законодательству. Самыми лучшими знатоками права и истории были признаны участники команды Яшкинского района.

Спортивная программа конкурса была насыщенной и не менее интересной. Команды состязались в индивидуальных и коллективных народных видах спорта. По гонке на лыжах и поднятию 16-килограммовой гири были проведены личные зачеты. Все участники игры попробовали свои силы в таких играх как «Чехарда», «Царь горы», «Зигзаг». Насколько сплочены и физически сильны команды, показали этапы «Перетягивание каната», «Переправа» и «Сорви колпак».

Победителем игры стала команда «Русичи» (Тяжинский район), второе место разделили команды «Удаль полицейская» (город Анжеро-Судженск) и «Щит и Меч» (Яшкинский район), и третье место в нелёгкой борьбе досталось команде «Ритм» (город Тайга).