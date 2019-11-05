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В Анжеро-Судженске состоялись соревнования по дзюдо

В открытом турнире Анжеро-Судженского городского округа, посвященном Дню народного единства приняли участие более 150 спортсменов из городов Томск, Кемерово, Анжеро-Судженск, Ленинск-Кузнецкий, Прокопьевск, Топки, поселков Тисуль, Тяжинский и Верх-Чебула.
На параде открытия соревнований участников приветствовали председатель комитета по физической культуре и спорту администрации Анжеро-Судженского городского округа Сергей Владимирович Музыро, директор ДЮСШ № 1 «Юность» города Анжеро-Судженск Татьяна Александровна Петракова и главный судья соревнований, судья всероссийской категории Игорь Владимирович Тишкевич, а также участники народного самодеятельного коллектива, ансамбля эстрадного танца «Спектр».
Тяжинский район на турнире представляли воспитанники детско-юношеской спортивной школы под руководством тренера-преподавателя Евгения Сергеевича Самойлова. По итогам соревнований Кирилл Болбот занял первое место, Дмитрий Василенко вышел на второе место в весовой категории до 46 кг.

Спорт
Анжеро-Судженск
Верх-Чебула
Кемерово
Ленинск-Кузнецкий
Прокопьевск
Тисуль
Топки
Тяжин
kuzbassnews.ru
05/11/2019
Спорт
Анжеро-Судженск
Верх-Чебула
Кемерово
Ленинск-Кузнецкий
Прокопьевск
Тисуль
Топки
Тяжин
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