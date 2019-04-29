В Анжеро-Судженске состоялось Первенство Кемеровской области по пауэрлифтингу

В классическом троеборье состязались юноши и девушки до 16 и 18 лет, юниоры до 23 лет. Тяжинский район представляли воспитанники детско-юношеской спортивной школы под руководством тренера-преподавателя Алексея Николаевича Мамайкина. Среди девушек до 16 лет в весовой категории до 63 кг первое место заняла Ирина Погуляева. Ирина установила новые рекорды Кузбасса среди девушек в тяге становой 140 кг и сумме троеборья 285 кг.
Среди девушек до 18 лет в весовой категории до 57 кг. Софья Тарасова вышла на второе место. Среди юношей до 16 лет в весовой категории до 74 кг первое место занял Андрей Безмылов. В весовой категории до 66 кг Дмитрию Сафронов досталось серебро.
Среди юношей до 18 лет в весовой категории до 59 кг на первом месте – Сергей Шуршилин. В весовой категории до 66 кг первое место занял Данил Прокопенко. Спортсмен из Тяжинского района установил новые рекорды Кузбасса среди юношей в жиме лежа 117,5 кг и становой тяге 202,5 кг, а также стал абсолютным победителем первенства Кемеровской области среди юношей.
Среди юниоров до 23 лет в весовой категории до 66 кг «бронза» досталась Павлу Михайлову.
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