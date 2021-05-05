В Анжеро-Судженске состоялся открытый городской турнир по боксу

В соревнованиях, посвящённых Дню Победы, приняли участие юные спортсмены из городов и районов Кемеровской области - Кузбасса. Тяжинский округ представляли воспитанники детско-юношеской спортивной школы под руководством тренера-преподавателя Владимира Валерьевича Башкирцева.
Ребята выступили достойно: Кирилл Белоусов, Кирилл Болбот, Артем Пилецкий, Владислав Нехорошев, Николай Кузнецов заняли первые места, Кирилл Сковпин, Никита Колупаев, Руслан Карпенко, Илья Лис, Данил Ванчурин, Виктор Третьяков – вторые места.
05/05/2021
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