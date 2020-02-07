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В Анжеро-Судженске виновник «темного» ДТП стал фигурантом уголовного дела

Осенью 2019 года в дежурную часть ОМВД России по Анжеро-Судженскому городскому округу поступило сообщение о том, что на одной из улиц города произошло дорожно-транспортное происшествие. Прибывшие на место сотрудники ГИБДД установили, что в результате аварии пострадал 31-летний пешеход, который с множественными травмами был госпитализирован в медицинское учреждение. Виновник ДТП с места происшествия скрылся.

На поиски подозреваемого направлены все наряды полиции. В результате сотрудники госавтоинспекции установили автомобилиста. Им оказался 47-летний горожанин. У него в гараже полицейские обнаружили «Мицубиси» с характерными повреждениями. Владелец транспортного средства пояснил, что, управляя машиной, в условиях плохой видимости не заметил идущего по обочине дороги пешехода и совершил наезд на него. Испугавшись ответственности, водитель покинул место ДТП и спрятал машину в гараже.

Следователем ОМВД России по Анжеро-Судженскому городскому округу возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 264 УК РФ «Нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств». В соответствии с санкциями статьи, наказание составляет до 7 лет лишения свободы. Кроме того, инспекторы ГИБДД составили на водителя протокол по ч. 2 ст. 12.27 КоАП РФ «Невыполнение обязанностей в связи с дорожно-транспортным происшествием». В качестве наказания суд назначил ему административный штраф в размере 30 000 рублей, лишение права управления транспортным средством на 1 год 6 месяцев и 5 суток административного ареста.

 

 

 

Фото из открвтвх источников

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Анжеро-Судженск
kuzbassnews.ru
07/02/2020
Происшествия
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