В Анжеро-Судженске виновник «темного» ДТП стал фигурантом уголовного дела

Осенью 2019 года в дежурную часть ОМВД России по Анжеро-Судженскому городскому округу поступило сообщение о том, что на одной из улиц города произошло дорожно-транспортное происшествие. Прибывшие на место сотрудники ГИБДД установили, что в результате аварии пострадал 31-летний пешеход, который с множественными травмами был госпитализирован в медицинское учреждение. Виновник ДТП с места происшествия скрылся.
На поиски подозреваемого направлены все наряды полиции. В результате сотрудники госавтоинспекции установили автомобилиста. Им оказался 47-летний горожанин. У него в гараже полицейские обнаружили «Мицубиси» с характерными повреждениями. Владелец транспортного средства пояснил, что, управляя машиной, в условиях плохой видимости не заметил идущего по обочине дороги пешехода и совершил наезд на него. Испугавшись ответственности, водитель покинул место ДТП и спрятал машину в гараже.
Следователем ОМВД России по Анжеро-Судженскому городскому округу возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 264 УК РФ «Нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств». В соответствии с санкциями статьи, наказание составляет до 7 лет лишения свободы. Кроме того, инспекторы ГИБДД составили на водителя протокол по ч. 2 ст. 12.27 КоАП РФ «Невыполнение обязанностей в связи с дорожно-транспортным происшествием». В качестве наказания суд назначил ему административный штраф в размере 30 000 рублей, лишение права управления транспортным средством на 1 год 6 месяцев и 5 суток административного ареста.
Фото из открвтвх источников
Главные новости
Популярное за месяц
РЕГИОНАЛЬНЫЕ НОВОСТИ
|
В Рудничном районе зарегистрирован повышенный уровень загрязнения пылью (1,2 ПДК). В Новокузнецке...
|
По версии следствия, горожанин решил избавиться от детей. Это связано с тем, что он не хотел...
|
Мэр Кемерова Илья Середюк в своём Instagram рассказал о том, что нового появилось в Сосновом бору в...
|
Особый режим в связи с высоким уровнем заболеваемости гриппом и ОРВИ введен в Кузбассе...