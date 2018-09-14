Комментарии

Врачи анжеро-судженской больницы ввели пациентов в заблуждение и провели в июле и августе 2018 года две операции на сумму 135 тысяч рублей. При этом лечение должно было осуществляться за счет бюджета Территориального фонда обязательного медицинского страхования Кузбасса и пациенты ничего платить не должны.

По факту мошенничества возбуждено уголовное дело.