Врачи анжеро-судженской больницы ввели пациентов в заблуждение и провели в июле и августе 2018 года две операции на сумму 135 тысяч рублей. При этом лечение должно было осуществляться за счет бюджета Территориального фонда обязательного медицинского страхования Кузбасса и пациенты ничего платить не должны.
По факту мошенничества возбуждено уголовное дело.
14/09/2018
Комментарии
Молодцы! Наконец-то люди начинают бороться с коррупцией в больницах, школах и садах! Ни одна я такая! Я при любом случае свои права отстаиваю меня в моей больнице уже все знают, что со мной шутки плохи. В детсаду ни одного побора не оплатила. При первой же бумажке в шкафчике пошла к заведующей со словами еще хоть раз эту дрянь увижу и я пойду в прокуратуру, а ты пойдешь мыть полы в магазин напротив. Вот уже 2 года ни на ремонты, ни на ежемесячные взносы и прочую дребедень с меня денег не требуют.
Дорогие наши врачи, учителя и прочие обездоленные! Вам мало платят что же вы сидите на своих местах. Вам мало денег? Так вперед на кассу! Там 7 дней в неделю по 12 часов в день перед вами будет маячить куча бабла. Люди не нужно стесняться сдавать нечистых на руку работничков.Каждому лет по 5 дать да штрафу по ляму дабы остальным наука была.