Все новости Общество Культура  Экономика Происшествия Спорт Политика Образование Здоровье Экология
Анжеро-Судженск  |  Белово  |  Березовский  |  Верх-Чебула  |  Гурьевск  |  Ижморский  |  Калтан  |  Кемерово  |  Киселевск  |  Крапивинский  |  Ленинск-Кузнецкий  |  Мариинск
Междуреченск  |  Мыски  |  Новокузнецк  |  Осинники  |  Полысаево  |  Прокопьевск  |  Промышленная  |  Тайга  |  Таштагол  |  Тисуль  |  Топки  |  Тяжин  |  Юрга  |  Яшкино  |  Яя  |  Шерегеш
-A +A

В Анжеро-Судженске врачи незаконно брали деньги за операции

Врачи анжеро-судженской больницы ввели пациентов в заблуждение и провели в июле и августе 2018 года две операции на сумму 135 тысяч рублей. При этом лечение должно было осуществляться за счет бюджета Территориального фонда обязательного медицинского страхования Кузбасса и пациенты ничего платить не должны.

По факту мошенничества возбуждено уголовное дело.

Здоровье
Происшествия
Топ
Анжеро-Судженск
kuzbassnews.ru
14/09/2018
Здоровье
Происшествия
Топ
Анжеро-Судженск

Комментарии

Молодцы! Наконец-то люди начинают бороться с коррупцией в больницах, школах и садах! Ни одна я такая! Я при любом случае свои права отстаиваю меня в моей больнице уже все знают, что со мной шутки плохи. В детсаду ни одного побора не оплатила. При первой же бумажке в шкафчике пошла к заведующей со словами еще хоть раз эту дрянь увижу и я пойду в прокуратуру, а ты пойдешь мыть полы в магазин напротив. Вот уже 2 года ни на ремонты, ни на ежемесячные взносы и прочую дребедень с меня денег не требуют.
14/09/2018

Дорогие наши врачи, учителя и прочие обездоленные! Вам мало платят что же вы сидите на своих местах. Вам мало денег? Так вперед на кассу! Там 7 дней в неделю по 12 часов в день перед вами будет маячить куча бабла. Люди не нужно стесняться сдавать нечистых на руку работничков.Каждому лет по 5 дать да штрафу по ляму дабы остальным наука была.
14/09/2018
Новости Кузбасса
Контакты | Реклама на сайте | Создание сайта | 18+
Свидетельство СМИ выдано Роскомнадзором 08.04.2011 ЭЛ № ФС 77 - 44486 Новости Кузбасса © 2007-2018
Публикация материалов возможна с указанием источника: kuzbassnews.ru
Система Orphus