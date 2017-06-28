В Анжеро-Судженске вынесен приговор за незаконную рубку леса

В июне 2016 года на территории Анжерского лесничества 34-летний мужчина незаконно, без лесорубочного билета, спилил 9 елей общим объемом 17,34 м3.

Зная, что для заготовки деревьев требуется разрешение, он обманул знакомого, сказав, что оно у него есть, и отправился в лес. В момент, когда они загружали срубленные деревья в машину, их обнаружили сотрудники правоохранительных органов.

Подсудимый вину не признал, выдвинул версию, что он лишь спиливал ветви, деревья срубил кто-то другой, а он их нашел. Однако государственный обвинитель опроверг эту версию, предоставив свидетельские показания, в том числе о том, что на месте преступления были обнаружены три бензопилы.

Анжеро-Судженский городской суд признал молодого человека виновным в совершении преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 260 УК РФ (незаконная рубка лесных насаждений в особо крупном размере).

Ему назначено наказание в виде 1 года 6 месяцев лишения свободы условно. Кроме того, суд взыскал с осужденного возмещение материального ущерба в размере 275 тысяч рублей.