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В Анжеро-Судженске задержали рецидивиста, который с ножом нападал на женщин

В дежурную часть полиции Анжеро-Судженска обратились две женщины: на них в разное время напал, вооруженный ножом мужчина.Как выяснилось, нападавшим оказался ранее судимый 31-летний местный житель.

Накануне он употреблял алкогольные напитки в компании своих знакомых, а вечером, возвращаясь после застолья, он заметил впереди идущую женщину и решил похитить у нее деньги - ему не хватало на такси. Он догнал женщину, напал на нее сзади и, угрожая ножом, потребовал отдать деньги. 51-летняя горожанка стала звать на помощь, и разбойник скрылся. Спустя несколько минут рецидивист совершил аналогичное нападение на 43-летнюю горожанку в подъезде многоквартирного дома, но после просьб жертвы не причинять ей вреда, также покинул место преступления.

Следователем ОМВД России по Анжеро-Судженскому городскому округу в отношении подозреваемого возбуждено уголовное дело по признакам преступлений, предусмотренных ч. 2 ст. 162 УК РФ «Разбой». Согласно санкциям данной статьи, максимальное наказание составляет 10 лет лишения свободы.   Фото из открытых источников

Происшествия
Анжеро-Судженск
kuzbassnews.ru
07/11/2019
Происшествия
Анжеро-Судженск
Новости Кузбасса

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