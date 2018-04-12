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В Анжеро-Судженске задержали серийного похитителя алкоголя из супермаркетов

В супермаркете Анжеро-Судженска, при просмотре камер видеонаблюдения, расположенных в торговых залах, сотрудники обнаружили несколько фактов хищения дорогого алкоголя одним из посетителей. Общая сумма ущерба составила около 2 500 рублей.

Оказалось, что ранее неоднократно судимый безработный 40-летний мужчина трижды в течение часа похищал с витрины магазина по две бутылки дорогого алкоголя. Спрятав их во внутренние карманы своей куртки, он выносил из торгового зала на улицу и прятал в снегу рядом с супермаркетом.

Позже он выпил весь похищенный алкоголь.

В отношении злоумышленника возбуждено 7-эпизодное уголовное дело. В качестве максимального наказания ему грозит 2 года лишения свободы.

Происшествия
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kuzbassnews.ru
12/04/2018
Происшествия
Топ
Анжеро-Судженск
Новости Кузбасса

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