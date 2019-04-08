В Анжеро-Судженске запущен проект «Посткроссинг»

К числу любителей написания бумажных писем присоединились воспитанники Социально-реабилитационного центра для несовершеннолетнего Анжеро-Судженска. Дети начали переписку с ровесниками из Кемерово и Белово. В письмах авторы рассказывают адресатам о своих городах, достопримечательностях, интересных местах. В дальнейшем они планируют переписываться с ровесниками по всей России.
Фото: пресс-служба АКО
08/04/2019
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