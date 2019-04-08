В Анжеро-Судженске запущен проект «Посткроссинг»

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В Кемерове появились новые светофоры В областном центре в рамках муниципальной программы по обеспечению безопасности дорожного движения...

Джессика Альба продаёт дом в Беверли-Хиллз Дом площадью 470 кв.м включает три спальни и пять санузлов, а также две дополнительных гостевых...