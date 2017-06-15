В Анжеро-Судженске женщина умерла на приеме у стоматолога

В дежурную часть полиции Анжеро-Судженска поступила информация о том, что в одном из медицинских учреждений города скончалась 75-летняя женщина.

Пенсионерка пришла на прием к одному из специалистов. Во время посещения ей стало плохо, спасти женщину не удалось. Известно, что у горожанки имелось хроническое заболевание.