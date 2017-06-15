В Анжеро-Судженске женщина умерла на приеме у стоматолога

Loading...
В дежурную часть полиции Анжеро-Судженска поступила информация о том, что в одном из медицинских учреждений города скончалась 75-летняя женщина.
Пенсионерка пришла на прием к одному из специалистов. Во время посещения ей стало плохо, спасти женщину не удалось. Известно, что у горожанки имелось хроническое заболевание.
15/06/2017
Главные новости
Популярное за неделю
РЕГИОНАЛЬНЫЕ НОВОСТИ
|
Нападающий Александр Фролов и новокузнецкий «Металлург» произвели взаимный отказ от подписания...
|
По версии следствия, подросток отмечал день рождения в одном из общежитий. Во время празднования он...
|
Житель Томска купил торговый центр «Аквамаркета» в Краснобродском. Стоимость здания площадью 1,4...
|
В полицию обратилась женщина, которая рассказала, что неизвестная убивает соседскую собаку....