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В Анжеро-Судженске женщина умерла на приеме у стоматолога

В дежурную часть полиции Анжеро-Судженска поступила информация о том, что в одном из медицинских учреждений города скончалась 75-летняя женщина.

Пенсионерка пришла на прием к одному из специалистов. Во время посещения ей стало плохо, спасти женщину не удалось. Известно, что у горожанки имелось хроническое заболевание.

Происшествия
Топ
Анжеро-Судженск
kuzbassnews.ru
15/06/2017
Происшествия
Топ
Анжеро-Судженск
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