В Анжеро-Судженске женщину ограбили в храме

В полицию Анжеро-Судженска обратилась 64-летняя женщина: во время посещения местного храма неизвестный похитил из оставленной ею на входе сумки 1 300 рублей.

Сотрудники уголовного розыска по горячим следам установили и задержали похитителя, которым оказался 45-летний житель Яйского района. Полицейские изъяли у него кошелек потерпевшей и большую часть похищенных денег, которые вернули законной владелице.