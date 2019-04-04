В Анжеро-Судженске женщину ограбили в храме

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В полицию Анжеро-Судженска обратилась 64-летняя женщина: во время посещения местного храма неизвестный похитил из оставленной ею на входе сумки 1 300 рублей.
Сотрудники уголовного розыска по горячим следам установили и задержали похитителя, которым оказался 45-летний житель Яйского района. Полицейские изъяли у него кошелек потерпевшей и большую часть похищенных денег, которые вернули законной владелице.
04/04/2019
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