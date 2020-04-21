В Анжеро-Судженском и Яйском округах усилены меры профилактики коронавируса

Временные ограничения на работу магазинов и рынков, кроме торгующих продуктами первой необходимости, вводятся в Анжеро-Судженском городском округе и Яйском муниципальном округе с целью профилактики нового коронавируса.

Ранее на заседании областного штаба по предотвращению распространения коронавирусной инфекции специалисты Роспотребнадзора рекомендовали ввести на территории этих муниципалитетов ограничения, аналогичные введенным 20 апреля в Краснобродском, Беловском, Мысковском городских округах, а также Беловском муниципальном районе.

в двух муниципалитетах временно приостанавливается работа магазинов и рынков, кроме торгующих продуктами и товарами первой необходимости, объектов, реализующих канцелярские товары, детскую одежду. Также приостановлена работа автосалонов, цветочных салонов и садово-огородных магазинов, парикмахерских, салонов маникюра, мастерских по ремонту одежды и обуви, ключей и бытовой техники. Временно закрываются также фотосалоны, предприятия, оказывающие услуги по установке пластиковых окон, балконов, натяжных потолков.



Жители Анжеро-Судженска и Яйского муниципального округа обязаны соблюдать масочный режим и дистанцию не менее 1,5 метра друг от друга. Прием больных с признаками острой респираторной вирусной инфекции будет организован на дому независимо от тяжести заболевания.