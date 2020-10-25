В Анжерской сельской модельной библиотеке Яйского округа прошел исторический час «Проявившим храбрость под огнем»

Участники клуба «Поиск» узнали, что рядом с солдатами на фронте воевали животные и птицы. Им не давали орденов, они не получали званий, просто делали то, чему их научили люди. И гибли как люди.

Собаки работали связистами, выносили раненых с поля боя. Лошади могли пройти там, где не могла пройти никакая техника. Дельфины помогали обезвреживать мины, верблюды – перевозили медикаменты и воду для раненых, голуби – доставляли донесения. В Ленинград после прорыва блокады специально привезли целый вагон кошек для борьбы с крысами.

Ребята с интересом слушали отрывки из рассказов Анатолия Васильевича Митяева «Мешок овсянки», «Серьги для ослика», «Лошади», «Гвардии медвежонок».