В Анжерской сельской модельной библиотеке Яйского округа прошел исторический час «Проявившим храбрость под огнем»
Участники клуба «Поиск» узнали, что рядом с солдатами на фронте воевали животные и птицы. Им не давали орденов, они не получали званий, просто делали то, чему их научили люди. И гибли как люди.
Собаки работали связистами, выносили раненых с поля боя. Лошади могли пройти там, где не могла пройти никакая техника. Дельфины помогали обезвреживать мины, верблюды – перевозили медикаменты и воду для раненых, голуби – доставляли донесения. В Ленинград после прорыва блокады специально привезли целый вагон кошек для борьбы с крысами.
Ребята с интересом слушали отрывки из рассказов Анатолия Васильевича Митяева «Мешок овсянки», «Серьги для ослика», «Лошади», «Гвардии медвежонок».
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