В АПК Тяжинского округа идет подготовка к весенне-полевым работам

Хозяйства приобретают небольшими партиями семена высоких репродукций - на сортообновление, семена бобовых культур, многолетних трав для посева на кормовые цели.
Ведется работа по приобретению минеральных удобрений в рассрочку, под урожай. Аграрии округа заявили почти 3 тысячи тонн. Договоры по поставке находятся на согласовании, определен график выборки и доставки своими силами жидких удобрений с 14 по 31 марта.
Небольшой объем инвестиций, собственных средств и кредитных ресурсов направлен на приобретение техники: тракторов, дискаторов, борон, машин для очистки семян.
В отрасли животноводства идет снижение продуктивности дойного стада. Есть вопросы к качеству работ техника-осеменатора, качеству кормов и рациону. Руководители ООО «Совхоз Тяжинский» приняли решение о приобретении поголовья крупного рогатого скота.
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