В АПК Тяжинского округа идет подготовка к весенне-полевым работам

Реконструкция Бызовского шоссе выходит на новый этап Напомним, реконструкция Бызовского шоссе началась осенью прошлого года. Также сообщалось, что по...

Жительница Кузбасса отсудила у «Связного» деньги за ноутбук Жительница Кузбасса отсудила у «Связного» деньги за неисправный ноутбук. Женщина купила технику год...

В Кузбассе на выходных ожидается потепление до +10°С На предстоящих выходных в Кузбассе потеплеет до +10 градусов, а также продолжатся осадки в виде...