Новости Кузбасса

Завершилась отчетная кампания в ПФР за 2020 год, которая позволит пополнить базу персонифицированного учета данными о стаже россиян. В Кемеровской области 41,9 тыс. работодателей предоставили сведения по итогам 2020 года о стаже за 1,2 млн своих работников.

До конца марта Пенсионный фонд России по результатам проверки отчетности СЗВ-СТАЖ обновит данные лицевых счетов граждан. Актуальные сведения за 2020 год жители региона смогут увидеть в Личном кабинете гражданина на сайте ПФР в апреле.

СЗВ-СТАЖ – годовой отчет по данным кадрового учета, который содержит информацию по всем сотрудникам, выполняющим работу по трудовому договору или договору гражданско-правового характера и позволяет пополнять сведения персонифицированного учета на каждого гражданина, соблюдая его пенсионные права. В текущем году сведения принимались до 1 марта.