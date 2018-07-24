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В августе производится корректировка страховых пенсий работающих пенсионеров

В августе 2018 года работавшие в 2017 году пенсионеры начнут получать страховую пенсию с учетом увеличения при перерасчете из страховых взносов. Перерасчет (корректировка) работающим пенсионерам производится автоматически с 1 августа каждого года, без подачи заявления пенсионером. Данная прибавка к пенсии начисляется индивидуально, так как зависит от уровня заработной платы пенсионера, то есть от суммы уплаченных за него работодателем страховых взносов и начисленных пенсионных баллов.

Максимальная прибавка ограничена в законе стоимостью трех пенсионных баллов. Средний размер увеличения страховой пенсии при перерасчете  составит 164 рубля.  

В Кузбассе получателей страховой пенсии 767 тыс. человек, из них 191 тыс. человек  продолжают работать.

Общество
kuzbassnews.ru
24/07/2018
Общество
Новости Кузбасса
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