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В автотранспортное управление ЕВРАЗ ЗСМК поступило современное медицинское оборудование

В здравпункте автотранспортного управления ЕВРАЗ ЗСМК появился новый комплекс оздоровительного оборудования. Основное назначение – профилактика заболеваний костно-мышечной системы, усиление лимфо- и кровообращения. На закупку медицинской техники было направлено более 500 тыс. руб.

 

Среди приобретений – массажное кресло для снятия напряжения, укрепления мышц и повышения иммунных свойств организма, аппараты для массажа верхних и нижних конечностей, улучшения зрения. Здравпункт также пополнился концентратором кислорода для оказания неотложной помощи при отравлении угарными газами и новым оборудованием для медосвидетельствования – алкометрами, пульсоксиметром, стационарными тонометрами.

«В прошлом году мы провели анализ заболеваемости работников автотранспортного управления. И заболевания костно-мышечной системы оказались на втором месте после заболеваний органов дыхания. Требования к водителям по медицинским показаниям для осуществления деятельности довольно жесткие, и закупленные аппараты позволят предотвращать развитие недугов и преждевременный уход наших сотрудников из профессии», – отметила директор по транспорту и логистике ЕВРАЗ ЗСМК Наталья Иванова.

ЕВРАЗ планомерно совершенствует условия для оказания медицинской помощи в своих подразделениях. За последние пять лет в дивизионе «Сибирь» были проведены капитальные ремонты здравпунктов в механическом, среднесортном, электросталеплавильном цехах, цехе изложниц, на шахте «Шерегешская», организован физиокабинет в здравпункте рельсобалочного цеха. Ряд медицинских пунктов также оснастили новым оборудованием. 

В 2022 году ЕВРАЗ ЗСМК приобрел две машины скорой помощи, благодаря которым при необходимости оказывается качественная и быстрая первая помощь на комбинате.

 

Фото: Управление по связям с общественностью ЕВРАЗ

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kuzbassnews.ru
20/01/2023
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