В багаже туриста из Вьетнама таможенники обнаружили чучело крокодила

Кемеровская таможня направила в суд дело по части 1 статьи 16.2 Кодекса об административных правонарушения РФ (недекларирование либо недостоверное декларирование товаров). Ответчиком выступает кемеровский турист, который на память о проведенном отпуске привез в Кузбасс чучело крокодила. Экзотический подарок обнаружили сотрудники Кузбасского таможенного поста в ходе проведения таможенного контроля пассажиров вернувшихся из Вьетнама.
Разрешительные документы на ввоз чучела животного у нарушителя отсутствовали. Согласно заключению таможенного эксперта, филиала Центрального экспертно-криминалистического таможенного управления г. Новосибирск, товар представляет собой дериват-чучело животного вида Крокодил сиамский, длиной 43 см. Его стоимость на внутреннем рынке Российской Федерации составляет более двух тысяч рублей.
В объяснении кемеровчанин рассказал, что необычный подарок он приобрел для родных в магазине Вьетнама. Пассажирскую декларацию не заполнял, за что получил штраф в размере одна тысяча рублей.
Также любителю экзотики грозит конфискация товара, явившегося предметом административного правонарушения.
Заместитель начальника Кузбасского таможенного поста Вячеслав Власов рассказал: «Чаще всего туристы везут в страну алкоголь, сигареты, корни растений, кораллы, чучела экзотических животных и птиц. К числу самых необычных товаров, которые пытались вывезти из страны, я бы отнес культурные ценности: иконы и ордена».
Главные новости
Популярное за месяц
|
РЕГИОНАЛЬНЫЕ НОВОСТИ
|
О произошедшей накануне аварии стало известно из социальных сетей. В минувшее воскресенье, 12 июля...
|
В понедельник, 13 июля, в Кузбассе ожидаются кратковременные дожди, грозы и град.
|
У женщины на фоне коронавируса развились сопутствующие патологии сердечно-сосудистой системы и...
|
Инспекторы проверяют, соблюдают ли школьники правила перехода через "зебру". В поле...