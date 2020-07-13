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В багаже туриста из Вьетнама таможенники обнаружили чучело крокодила

Кемеровская таможня направила в суд дело по части 1 статьи 16.2 Кодекса об административных правонарушения РФ (недекларирование либо недостоверное декларирование товаров). Ответчиком выступает кемеровский турист, который на память о проведенном отпуске привез в Кузбасс чучело крокодила. Экзотический подарок обнаружили сотрудники Кузбасского таможенного поста в ходе проведения таможенного контроля пассажиров вернувшихся из Вьетнама.

Разрешительные документы на ввоз чучела животного у нарушителя отсутствовали. Согласно заключению таможенного эксперта, филиала Центрального экспертно-криминалистического таможенного управления г. Новосибирск, товар представляет собой дериват-чучело животного вида Крокодил сиамский, длиной 43 см. Его стоимость на внутреннем рынке Российской Федерации составляет более двух тысяч рублей.

В объяснении кемеровчанин рассказал, что необычный подарок он приобрел для родных в магазине Вьетнама. Пассажирскую декларацию не заполнял, за что получил штраф в размере одна тысяча рублей.

Также любителю экзотики грозит конфискация товара, явившегося предметом административного правонарушения.

Заместитель начальника Кузбасского таможенного поста Вячеслав Власов рассказал: «Чаще всего туристы везут в страну алкоголь, сигареты, корни растений, кораллы, чучела экзотических животных и птиц. К числу самых необычных товаров, которые пытались вывезти из страны, я бы отнес культурные ценности: иконы и ордена».

Общество
Происшествия
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Кемерово
kuzbassnews.ru
13/07/2020
Общество
Происшествия
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