В Барзасе прошел смотр сил и средств на противопаводковый период

В березовском поселке Барзас, где расположена наиболее обширная зона возможного подтопления, состоялся общегородской смотр сил и средств, которые могут быть задействованы в период паводка.

С владельцами всех домов проведена работа по страхованию жилья. В поселке открыт эвакуационный пункт, где могут размещаться люди, в случае если паводок застанет их врасплох.

По прогнозам специалистов паводок в Берёзовском пройдет спокойно.