В Барзасе прошел смотр сил и средств на противопаводковый период

В березовском поселке Барзас, где расположена наиболее обширная зона возможного подтопления, состоялся общегородской смотр сил и средств, которые могут быть задействованы в период паводка.
С владельцами всех домов проведена работа по страхованию жилья. В поселке открыт эвакуационный пункт, где могут размещаться люди, в случае если паводок застанет их врасплох.
По прогнозам специалистов паводок в Берёзовском пройдет спокойно.
26/03/2018
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