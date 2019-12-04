В Белове бойцы Росгвардии с поличным задержали злоумышленника, который проник в ТЦ

Ночью в городе Белово экипаж Росгвардии вневедомственной охраны по каналу радиосвязи получил информацию, что в торговый центр по улице Карла Маркса проник неизвестный.

Спустя несколько минут на указанный адрес прибыла ближайшая группа задержания. В торговом центре бойцов встретил охранник, который пояснил, что в одном из бутиков сработала охранная сигнализация. Сотрудник службы безопасности заметил, что дверь в магазин была открыта, а из помещения доносится посторонний шум. Охранник запер торговую точку, затем обратился к стражам порядка.

Внутри бутика росгвардейцы задержали 41-летнего местного жителя. По предварительной информации, задержанный один из бывших работников ТЦ. Под предлогом дружественной беседы он навестил своего знакомого-охранника. Улучив момент, злоумышленник похитил ключи от бутика с одеждой, а затем, попрощавшись с приятелем, отправился якобы домой. Вместо этого мужчина проник в один из магазинов, оборудованных сигнализацией.

Для дальнейшего разбирательства ранее не судимого горожанина передали правоохранителям.