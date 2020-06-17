В Белово бойцы Росгвардии задержали дебошира, который с топором напал на чужой автомобиль

В дневное время в городе Белово экипаж Росгвардии вневедомственной охраны получил информацию от 32-летнего потерпевшего, что по улице Гончарова его автомобиль «Ниссан Тиана» повредил неадекватный мужчина. Прибывшие на место происшествия росгвардейцы задержали 42 летнего местного жителя с признаками алкогольного опьянения. По предварительной информации, у владельца авто с задержанным произошел словесный конфликт. В результате на почве личной неприязни житель частного сектора схватил топор, после чего разбил боковое зеркало и заднее стекло иномарки. Сумма причинённого ущерба составила порядка 30 000 рублей. Для дальнейшего разбирательства росгвардейцы передали несудимого беловчанина правоохранителям.
17/06/2020
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