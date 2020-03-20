В Белове бойцы Росгвардии задержали мужчину, который пробрался в частный дом

В ночное время в Белове экипаж Росгвардии вневедомственной охраны прибыл в частный дом, в который проник посторонний человек. За помощью обратился 24-летний хозяин жилища.
На месте происшествия стражи правопорядка задержали 40-летнего горожанина с признаками сильного алкогольного опьянения. По словам заявителя, он вернулся домой поздно, когда его родные уже уснули. В одной из комнат он обнаружил неизвестного мужчину, который спал на диване. После безуспешной попытки прогнать непрошеного гостя, молодой человек вызвал правоохранителей.
Предварительно установлено, что задержанный беспрепятственно проник в жилище через незапертую входную дверь, когда супруга заявителя и его отец крепко спали в других комнатах. С жильцами стражи правопорядка провели профилактическую беседу и настоятельно рекомендовали не забывать использовать дверные замки.
Для дальнейшего разбирательство задержанного мужчину передали правоохранителям.
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