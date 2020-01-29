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В Белово бойцы Росгвардии задержали рецидивиста, который грозил поджечь магазин

Вечером в Белово экипаж Росгвардии вневедомственной охраны получил информацию, что в магазине по улице Веры Волошиной неадекватный посетитель угрожает персоналу поджечь торговую точку. Спустя несколько минут бойцы прибыли на место происшествия и задержали 34-летнего ранее неоднократно судимого, в том числе за грабежи и умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, местного жителя. Предварительно установлено, что задержанный, после неудачной попытки пронести спиртное мимо кассы, вернулся в торговую точку с емкостью. Злоумышленник вылил ее содержимое на пол, а затем грозил персоналу поджечь разлитую жидкость с характерным запахом бензина. Обратившись за помощью, работник торговой точки удерживал рецидивиста до прибытия экипажа.

Для дальнейшего разбирательства росгвардейцы передали задержанного следственно-оперативной группе.

Происшествия
Белово
kuzbassnews.ru
29/01/2020
Происшествия
Белово
Новости Кузбасса

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