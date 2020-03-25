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В Белове горожанин выдал росгвардейцам два найденных пистолета

    В дневное время в городе Белово к экипажу Росгвардии вневедомственной охраны на маршруте патрулирования обратился 35-летний житель частного дома. Он рассказал стражам правопорядка, что расчищал от снега придомовую территорию, когда обнаружил пакет с двумя предметами, схожими с пистолетами. Заметив неподалеку патрульный автомобиль, горожанин сразу решил сообщить о подозрительной находке.

   По предварительной информации, завернутые в пакет предметами, были сигнальный и газовый пистолеты. Газовое оружие оказалось незарегистрированным и его хранение считается незаконным. Инспекторы лицензионно-разрешительной работы кузбасской Росгвардии выражают благодарность сознательному гражданину. В настоящий момент проводится проверка, по окончанию которой может быть принято решение о выплате горожанину денежного вознаграждения в размере 2 000 рублей.

  Росгвардия Кузбасса напоминает, что граждане, добровольно сдавшие незаконно хранящиеся оружие, боеприпасы, патроны, взрывчатые вещества и взрывные устройства, освобождаются от уголовной ответственности. Кроме того, им выплачивается вознаграждение в рамках областной операции «Оружие». Пистолеты, ружья и патроны можно приносить в отделы полиции по месту жительства. О желании сдать взрывчатку, мины или гранаты необходимо сообщить в органы внутренних дел по телефону и ни в коем случае не перевозить взрывоопасные предметы самостоятельно!

Общество
Белово
kuzbassnews.ru
25/03/2020
Общество
Белово
Новости Кузбасса

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