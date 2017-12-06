В Белове грабитель оставил свой паспорт на месте преступления

В беловскую полицию обратилась продавец одного из салонов связи: один из покупателей похитил мобильный телефон стоимостью 15 тысяч рублей и скрылся.

Оказалось, что молодчик несколько дней подряд заходил в салон связи и под предлогом выбора нужной модели телефона рассматривал ассортимент. Наконец, он сообщил продавцу, что готов приобрести понравившийся ему гаджет в кредит и передал для оформления оного свой паспорт.

Пока продавец отлучилась, чтобы взять упаковку, "покупатель" сбежал с телефоном, но забыв паспорт.

Полиция задержала 22-летний мужчину, который после ограбления сутки скрывался от правоохранителей. За это время он успел продать телефон за 3000 рублей, а на вырученные деньги приобрел наркотики.

По факту грабежа возбуждено уголовное дело.