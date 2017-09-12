В Белове мужчина нашел гранату времен Первой мировой

В беловскую полицию пришел 39-летний мужчина, который сообщил, что желает добровольно сдать гранату, которую нашел в реке Бачат под автомобильным мостом при помощи поискового магнита.

Боеприпас оказался ручной осколочной гранатой Ф-1 французского производства времен Первой мировой войны. Взрывотехники установили, что, несмотря на следы коррозии, она является боевой. Взрывотехники уничтожили опасную находку.