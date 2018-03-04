В Белове наркосбытчик менял дозы на бытовую технику

21-летний беловчанин организовал торговлю синтетическим наркотиком, а в качестве оплаты драгдилер принимал не только денежные средства, но и предметы быта и бытовую технику.

Во время "проверочной закупки" сбытчик обменял наркотик на телевизор и был задержан полицией.

Экспертиза показала, что на технику наркоторговец обменял синтетический наркотик «соль» массой 0,23 грамма. Подозреваемый пояснил, что у него есть официальная работа, но торговлей запрещенным веществом занимается в свободное от нее время.

Теперь ему грозит до 12 лет лишения свободы.