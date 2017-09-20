В Белове обрушилось здание магазина, построенное в 40-х годах

Вечером 19 сентября на улице Тимирязева в Белове обрушилось здание магазина канцелярских товаров, которое было построено еще в 40-х годах 20 века.
К счастью, инцидент произошел в конце рабочего дня и продавец, заперев дверь магазина успела отойти на несколько метров.
В настоящее время специалисты выясняют причины обрушения.
20/09/2017
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