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В Белове обрушилось здание магазина, построенное в 40-х годах

Вечером 19 сентября на улице Тимирязева в Белове обрушилось здание магазина канцелярских товаров, которое было построено еще в 40-х годах 20 века.

К счастью, инцидент произошел в конце рабочего дня и продавец, заперев дверь магазина успела отойти на несколько метров.

В настоящее время специалисты выясняют причины обрушения.

Происшествия
Белово
kuzbassnews.ru
20/09/2017
Происшествия
Белово
Новости Кузбасса

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