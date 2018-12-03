В Белове пенсионер сбил молодую женщину на «зебре»

Завершено расследование уголовного дела, возбужденного в отношении 68-летнего жителя Белово, обвиняемого в нарушении ПДД. В августе 2018 года он сбил 25-летнюю женщину, которая переходила дорогу по нерегулируемому пешеходному переходу.

ДТП произошло около 08:00 на улице Аэродромной. В результате потерпевшая получила открытую черепно-мозговую травму с переломом костей свода черепа, закрытый перелом ключицы и была госпитализирована в больницу. По версии следствия, фигурант, управляя автомобилем ВАЗ-21103, не выбрал безопасную скорость, не убедился в отсутствии пешеходов на переходе перед уже остановившимся автомобилем в соседней полосе.



Теперь мужчине грозит 2 года лишения свободы.