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В Белове пенсионер сбил молодую женщину на «зебре»

Завершено расследование уголовного дела, возбужденного в отношении 68-летнего жителя Белово, обвиняемого в нарушении ПДД. В августе 2018 года он сбил 25-летнюю женщину, которая переходила дорогу по нерегулируемому пешеходному переходу.

ДТП произошло около 08:00 на улице Аэродромной. В результате потерпевшая получила открытую черепно-мозговую травму с переломом костей свода черепа, закрытый перелом ключицы и была госпитализирована в больницу. По версии следствия, фигурант, управляя автомобилем ВАЗ-21103, не выбрал безопасную скорость, не убедился в отсутствии пешеходов на переходе перед уже остановившимся автомобилем в соседней полосе.

Теперь мужчине грозит 2 года лишения свободы.

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kuzbassnews.ru
03/12/2018
Происшествия
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