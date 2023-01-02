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В Белове Полицейский Дед Мороз совместно с членами Общественного совета поздравил с Новым годом воспитанников социально-реабилитационного центра «Теплый дом»

В рамках Всероссийской акции «Полицейский Дед Мороз» сотрудники линейного отела (ЛО) МВД России на станции Белово совместно с членами Общественного совета навестили воспитанников подшефного социально-реабилитационного центра «Теплый Дом».

Полицейский Дед Мороз и Снегурочка поздравили детей с Новым годом, и провели развлекательную программу, организовав ребятам настоящий праздник с играми и конкурсами, в ходе которой ребятишки с огромным энтузиазмом играли в различные игры, участвовали в викторинах, рассказывали стихотворения, танцевали и водили хороводы. Член общественного совета при ЛО МВД России на станции Белово Яна Кузюкова, ежегодно участвуя в акции "Полицейский Дед Мороз" в роли снегурочки, подарила воспитанникам массу положительных эмоций веселой развлекательной программой. Улыбки и смех детей создавали праздничное настроение, и, конечно же, ни один ребенок не остался без праздничного подарка.

Со словами благодарности к транспортным полицейским обратилась директор «Теплого дома» Александра Петрова: «Уже на протяжении 14 лет сотрудники линейного отдела проводят подобные встречи, оказывают всестороннюю помощь детям, попавшим в трудную жизненную ситуацию, что является дополнительным фактором скорейшей социальной реабилитации детей. У воспитанников подобные мероприятия вызывают массу ярких, незабываемых эмоций».

 

Фото: ЛО МВД России на станции Белово

Общество
Белово
kuzbassnews.ru
02/01/2023
Общество
Белово
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