В Белове полностью обновят систему теплоснабжения

Белово вошел в пятерку городов, в которых проведут масштабную модернизацию коммунальной инфраструктуры по федеральной программе.



Правительство России одобрило проект реконструкции коммунальной инфраструктуры в городе Белово по программе «60+», разработанной Минстроем России. Федеральная поддержка оказывается муниципальным образованиям, в которых износ сетей составляет более 60%.

Проект модернизации коммунальной инфраструктуры города Белово будет реализован в 2020–2022 годах в формате государственно-частного партнерства при участии Сибирской генерирующей компании (СГК) и поддержке Правительства Кузбасса. За три года СГК вложит в обновление сетей 1,7 млрд рублей.