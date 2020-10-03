В Белове полностью обновят систему теплоснабжения

Белово вошел в пятерку городов, в которых проведут масштабную модернизацию коммунальной инфраструктуры по федеральной программе.
Правительство России одобрило проект реконструкции коммунальной инфраструктуры в городе Белово по программе «60+», разработанной Минстроем России. Федеральная поддержка оказывается муниципальным образованиям, в которых износ сетей составляет более 60%.
Проект модернизации коммунальной инфраструктуры города Белово будет реализован в 2020–2022 годах в формате государственно-частного партнерства при участии Сибирской генерирующей компании (СГК) и поддержке Правительства Кузбасса. За три года СГК вложит в обновление сетей 1,7 млрд рублей.
Главные новости
Популярное за месяц
РЕГИОНАЛЬНЫЕ НОВОСТИ
|
Прокурор района направил материалы проверки для решения вопроса о возбуждении уголовного дела, —...
|
В Кемерово суд признал местного чиновника виновным в смерти 6-летнего ребенка. В качестве наказания...
|
Согласно имеющейся информации, с 20 ноября в аэропорту областного центра начнёт работать прямой...
|
Заместитель главврача по лечебным вопросам Кузбасской клинической инфекционной больницы Татьяна...