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В Белово росгвардейцы поблагодарили пенсионера, который добровольно выдал незарегистрированное оружие

    В Белово к инспекторам лицензионно-разрешительной работы обратился 67-летний местный житель. Он рассказал, что во время уборки на чердаке своего частного дома обнаружил завернутый в газету неизвестный револьвер и боеприпасы. Зная из СМИ о проводимой в области профилактической операции, он решил выдать находку стражам правопорядка.

    Росгвардейцы поблагодарили горожанина за гражданский поступок. Предварительно установлено, что выданным оружием является незарегистрированный газовый пистолет немецкого производства и пять боеприпасов к нему. В настоящий момент по данному факту проводится проверка, по окончании которой может быть принято решение о выплате пенсионеру денежного вознаграждения в размере 2 025 рублей.

    Кузбасская Росгвардия напоминает, что граждане, добровольно сдавшие незаконно хранящиеся оружие, боеприпасы, патроны, взрывчатые вещества и взрывные устройства, освобождаются от уголовной ответственности. Кроме того, им выплачивается вознаграждение в рамках областной операции «Оружие». Пистолеты, ружья и патроны можно приносить в отделы полиции по месту жительства. О желании сдать взрывчатку, мины или гранаты необходимо сообщить в органы внутренних дел по телефону и ни в коем случае не перевозить взрывоопасные предметы самостоятельно!

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kuzbassnews.ru
15/04/2020
Общество
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Новости Кузбасса

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