В Белове состоялся суд над торговцем спайсами

В ноябре 2016 года сотрудники уголовного розыска линейного отдела МВД России на станции Белово по подозрению в незаконном сбыте наркотических средств задержали тридцатишестилетнего местного жителя. Мужчина являлся работником одного из предприятий железнодорожного транспорта. По сведениям оперативников, беловчанин сам употреблял «спайсы», а также незаконно сбывал их за денежное вознаграждение.



Подозреваемого задержали с поличным при совершении очередной сделки по продаже «спайса». В ходе оперативных мероприятий полицейскими было изъято несколько упаковок с веществом, которое, по результатам экспертизы, было признано наркотическим средством массой не менее 0,403 гр., что в соответствии с законодательством РФ является крупным размером. Кроме того, при личном досмотре фигуранта было изъято еще 0,317 гр. наркотика, предназначенного для личного употребления.



В отношении беловчанина было возбуждено и расследовано уголовное дело по признакам преступлений, предусмотренных п. Г. ч. 4 ст.228.1 УК РФ «Незаконный сбыт наркотических средств в крупном размере» и ч. 2 ст.228 УК РФ «Незаконное приобретение и хранение наркотических средств без цели сбыта, совершенные в крупном размере».



Следствием установлено, что вечером накануне задержания беловчанину позвонил клиент с просьбой продать ему «спайс». Фигурант в это время находился на рабочей смене, поэтому предложил звонившему пройти на территорию предприятия, где за денежное вознаграждение передал ему пакет с наркотическим средством. Утром следующего дня наркодилер снова встретился с клиентом и продал ему очередную дозу наркотика, после чего был задержан сотрудниками транспортной полиции.



По окончании следствия уголовное дело было передано в суд. Рассмотрев материалы дела, суд признал беловчанина виновным в совершении инкриминируемых преступлений. В ходе судебного заседания было принято во внимание, что ранее обвиняемый уже был судим за незаконный сбыт наркотических средств. В результате, наркодилер был приговорен к 14 годам лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима.