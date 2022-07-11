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В Белове транспортные полицейские присоединились к Всероссийской акции «Каникулы с Общественным советом»

Сотрудники по делам несовершеннолетних линейного отдела (ЛО) МВД России на станции Белово и член Общественного совета при линейном отделе посетили детский оздоровительный лагерь «Магистраль».

Транспортные полицейские провели профилактическую лекцию на тему «Безопасность на железнодорожном транспорте» среди детей в возрасте от 7  до 12 лет, в ходе которой рассказали детям об опасностях, подстерегающих их на железной дороге, привели примеры последствий нарушений правил поведения и указали их причины.

Член общественного совета при ЛО МВД России на станции Белово Яна Кузюкова в игровой форме напомнила детям, как и где необходимо переходить железнодорожные пути, и о том, что категорически делать запрещено. «Я уверена, что дети запомнят нашу лекцию. У подростков, находящихся на каникулах, много свободного времени и наша задача направить их энергию в нужное русло. Скажу, что такие мероприятия, как показывает практика, в разы уменьшают количество правонарушений, и несчастных случаях среди детей и молодежи» - говорит Яна Кузюкова.

Сотрудники транспортной полиции во взаимодействии с членами Общественного совета продолжают проведения профилактических мероприятий, направленных на поддержание общественной безопасности и предупреждение правонарушений среди несовершеннолетних в период летнего сезона 2022 года.

 

 

Фото: пресс-служба ЛО МВД России на станции Белово

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kuzbassnews.ru
11/07/2022
Образование
Общество
Белово
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